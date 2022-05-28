Самолет-амфибия вынужденно сел на озеро в Тюменской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет-амфибия СК-12 "Орион" в субботу совершил вынужденную посадку на одно из озер в Ишимском районе Тюменской области, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ишимского района.

"Сообщение о посадке самолета в районе озере Мергень поступило в 17:41 (15:41 мск)", - сказал сотрудник ЕДДД.

По его данным, на борту находились два человека, одного на берег на лодке доставил местный житель, другого - спасатели.

"Пилот и пассажир доставлены в больницу Ишима на обследование", - добавил собеседник агентства.