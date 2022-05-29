В Кремле уточнили, что участие Зеленского в разговоре Путина с Эрдоганом не планируется

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана, запланированный на 30 мая, пройдет в двустороннем формате, участие в нем президента Украины Владимира Зеленского не планируется, пояснили в Кремле.

Речь идет о двустороннем разговоре Путин-Эрдоган, уточнил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Двусторонний (формат)", - сказал он на просьбу уточнить, идет ли речь о двустороннем разговоре или о трехсторонней беседе с участием Зеленского.

Ранее в воскресенье президент Турции сообщил, что планирует 30 мая провести телефонные переговоры с коллегами из России и Украины, передало агентство Anadolu.