Двух челябинских следователей задержали после драки со смертельным исходом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Челябинской области задержали двух следователей СКР после уличной драки, в которой погиб один из участников, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел ночью в субботу возле клуба на улице Цвиллинга. От полученных травм скончался один из участников драки, 30-летний мужчина. По подозрению задержаны двое сотрудников Следственного комитета", - сказал собеседник агентства.

По его сведениям, в управлении СК по региону возбудили уголовное дело об умышленном причинении причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК).

СМИ и телеграм-каналы ранее сообщили, что у клуба началась драка. Двое молодых следователей проезжали мимо, увидели дерущихся, и решили их разнять. В результате один из участников потасовки погиб. Очевидцы говорили, что все участники драки были нетрезвыми.

Официальным комментарием следственного управления СКР по Челябинской области "Интерфакс" пока не располагает.