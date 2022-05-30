Визовый центр Италии в РФ возобновил работу в обычном режиме

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Визовый центр Италии в России возобновил работу в обычном режиме, но оформление виз может занять больше времени, сообщает в понедельник компания-оператор визового центра VMS.

"Сообщаем Вам, что визовый центр Италии и банк "Интеза" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее центр заявлял о приостановке приема документов на визу из-за проблем с оплатой консульского сбора через банк "Интеза", уполномоченный взимать плату за итальянские визы.

"В связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу генеральным консульством Италии может занимать больше времени, чем обычно. Просим вас представлять соответствующий комплект документов со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки", - подчеркивается в сообщении визового центра.

Италия 1 марта возобновила выдачу туристических виз россиянам после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.