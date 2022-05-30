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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

В июне между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД") в июне назначает дополнительные поезда Петербург - Москва. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

Вводятся следующие поезда по направлению Петербург - Москва: №55 – 6 июня, №209 – 11, 13, 16 июня, №233 – 17 июня, №255 – 2, 9, 11, 16 июня, №269 – 14 июня, №275 – 13 июня.

На маршруте Москва - Петербург дополнительные поезда назначены на следующие дни: №56 – 1, 3, 10, 12, 14, 17 июня, №210 – 6 и 17 июня, №232 – 12 и 14 июня, №234 – 15 и 17 июня.

ФПК Петербург Москва
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