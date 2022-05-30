Патриарх Кирилл заявил о наличии у России прививки от "военных авантюр"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в очередной раз отметил, что Россия - держава миролюбивая и укрепляет свои Вооруженные силы только ради обороны.

"Мы - миролюбивая держава, и в первую очередь потому, что мы приняли на себя самые страшные удары Второй мировой войны, которая стала для нас Великой Отечественной войной. У нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными. И единственное почему необходимо крепить Вооруженные силы - чтобы никто и никогда не посмел переступить священные рубежи нашей страны", - сказал патриарх в понедельник на параде московского кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященном 77-й годовщине Победы и 350-летию со дня рождения Петра I, основателя регулярной русской армии и флота.

Предстоятель Русской православной церкви также заявил, что, будучи миролюбивыми и связывая свое будущее с миром, справедливостью, с динамичным развитием экономики и всех остальных сторон народной жизни, "мы одновременно воздаем дань уважения нашим Вооруженным силам и выражаем наше уважение той молодежи, которая желает посвятить себя благородному святому делу защиты Отечества".

Как считает патриарх, "величие державы нашей и уважение к нам во многом будет определяться тем, каким будет лицо наших Вооруженных сил".

Предстоятель пожелал кадетам, чтобы они никогда не принимали участия в реальных военных действиях. "Но, если Родина позовет, чтобы никто из вас даже ни минуты не сомневался, что это его долг - идти и защищать свой народ. И если будет так, то действительно народ наш и страна наша будут независимыми, свободными и процветающими", - добавил патриарх Кирилл.