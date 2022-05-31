Правительство нашло неточности в законопроекте о переходе на сторону противника

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство предложило уточнить отдельные формулировки и скорректировать нижний порог наказания за наемничество в законопроекте, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника России.

Законопроект № 130406-8, содержащий поправки к положениям Уголовного кодекса о наемничестве, шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами, группа депутатов внесла в Госдуму 25 мая. Отзыв правительства уже также появился в электронной базе парламента.

В нем правительство, в частности, указывает, что требуют корректировки нижние пороговые значения наказания в виде лишения свободы (от 12 лет) за разные по степени общественной опасности деяния в статье 359 Уголовного кодекса за наемничество.

Чиновники также предложили уточнить диапазон возможного срока наказания в виде лишения свободы в проектируемой статье 275.1 УК в качестве наказания за конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств.

В проекте закона предусматривается в качестве основного наказания лишение свободы на срок от 2 до 8 лет. С учетом категории данного деяния (тяжкое преступление) и его объекта (основы конституционного строя и безопасность государства) необходимо уточнить диапазон, говорится в отзыве.

Термины

"Отдельные положения законопроекта содержат оценочные и формально неопределённые термины", - говорится также в документе.

В частности, это термин "своевременно" в отношении положения законопроекта с изменениями в статью 275.1, о том, "что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно и своевременно сообщило компетентным государственным органам об осуществлении конфиденциального сотрудничества со спецслужбой иностранного государства".

Также и формулировка "деятельность, направленная против безопасности РФ" в статье 280.4 УК получила замечание правительства, потому что она "не отвечает конституционным требованиям ясности, определенности и недвусмысленности правовых норм".

"Более того, поскольку субъектом преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), является иностранный гражданин или лицо без гражданства, использование термина "противник" в проектируемой редакции данной нормы представляется не вполне обоснованным", говорится в отзыве правительства.

Призывы

Правительство также высказало замечание в отношении повышенных мер ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В частности, в проекте закона предусмотрена ответственность за такие действия, совершённые "с угрозой применения насилия".

С учётом того, что сходные составы преступлений в других статьях Уголовного кодекса аналогичного квалифицирующего признака "с угрозой применения насилия" не содержат, включение его в законопроект нуждается в дополнительном обосновании, говорится в отзыве правительства.

В целом правительство указывает, что "указанные замечания необходимо учесть при рассмотрении законопроекта" в Госдуме.

В отзыве Верховного суда России на этот законопроект говорится, что у ВС "концептуальных замечаний и предложений по законопроекту не имеется".