Житель Тувы устроил 100-километровую погоню, нарушив правила на 104 тыс. руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ДПС задержали 30-летнего водителя из поселка Каа-Хем (Тува), который спровоцировал затяжную погоню и нарушил правила дорожного движения почти 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

По данным ведомства, наряд ДПС в Кызыле потребовал от водителя автомобиля Toyota Camry остановиться, но тот предпочел скрыться. На дорогах республиканского центра он совершал опасные маневры, трижды проехал на запрещающие сигналы светофора и выезжал на встречную полосу.

После этого нарушитель выехал за пределы Кызыла и направился в сторону трассы "Енисей", где он 20 раз выезжал на встречную полосу с пересечением сплошной линии разметки, неоднократно перекрывал движение служебного транспорта ГИБДД и в конечном счете боком столкнулся с автомобилем автоинспекторов.

Через 40 минут после начала погони мужчина заехал в село Хайыракан Улуг-Хемского района, бросил автомобиль и попытался скрыться, но его задержали. Водительских прав, как и документов на автомобиль, у него не оказалось.

"В общей сложности в отношении автомобилиста, спровоцировавшего погоню на протяжении 100 км и допустившего в результате неправомерных действий столкновение со служебным транспортом ДПС, вынесено 28 протоколов об административных правонарушениях на сумму около 104 тыс. рублей. Автомобиль был эвакуирован на специальную стоянку", - говорится в пресс-релизе.

Мужчина пояснил, что направлялся домой после празднования дня рождения ребенка друга. Задержанного проверят на наличие в крови наркотических средств.

Суд уже признал нарушителя виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и арестовал его на 14 суток.

За оставление места ДТП его ждет еще один суд, данное нарушение предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 года или административный арест до 15 суток.