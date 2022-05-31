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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

СК проверит бердский санаторий, где ребенка укусила ядовитая змея

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следователи проверят санаторий "Рассвет" в Бердске, где, по данным СМИ, ребенка укусила ядовитая змея, сообщили в управлении СК по Новосибирской области.

Об инциденте следователи узнали из СМИ. По предварительным данным, это случилось 28 мая. Ребенку вовремя помогли врачи, его жизни теперь ничто не угрожает.

Проверка проводится в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи решили установить все обстоятельства происшествия.

Издание "Бердск-Онлайн" сообщало, что змея, предположительно, гадюка, укусила мальчика в руку, и после этого он еще около получаса ничего не рассказывал взрослым. Затем его положили в реанимацию бердской ЦГБ, перевели в травматологию вместе с матерью, а потом из предосторожности перевезли для наблюдения в Новосибирскую областную больницу.

Бердск Рассвет Новосибирская область СКР
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