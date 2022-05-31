Механики, программисты и инженеры лидируют в РФ по размеру предлагаемой зарплаты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вакансии для механиков, программистов и инженеров стали наиболее привлекательными в мае на "Работе России" с точки зрения зарплаты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роструда.

Также предложения с высокими зарплатами в мае были размещены для специалистов промышленной безопасности и работников в сфере здравоохранения.

Согласно приведенным данным, работодатели предлагают механикам различных специализаций зарплату до 250-300 тысяч рублей нефтедобывающие, судовые компании, предприятия горной промышленности. На портале фиксируются предложения как о постоянной занятости, так и о работе вахтовым методом в Приморском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, республик Саха (Якутия) и Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе и др.

Специалисты в сфере компьютерных технологий наиболее востребованы в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской, Омской и Новосибирской областях, они могут рассчитывать на доход 150-300 тысяч рублей в месяц.

Работодатели готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц ведущим или главным инженерам в Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Коми, а также Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

Специалисты в сфере промышленной безопасности могут рассчитывать на зарплату 100-150 тыс. рублей и выше, врачи - стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры - гинекологи, анестезиологи-реаниматологи - на доход от 100 тыс. рублей. Такие вакансии сейчас открыты в муниципальных и частных клиниках Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Смоленской, Мурманской, Тверской, Свердловской областей.

В пресс-службе Роструда добавили, что в настоящее время на портале "Работа в России" представлено более 2 млн доступных для трудоустройства рабочих мест по всей стране.