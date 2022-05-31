Правительство России настроено на полное выполнение нацпроектов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство намерено обеспечить поэтапную реализацию национальных проектов в полном объеме в новых условиях, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Сегодня работа над нацпроектами приобретает особое значение, поскольку российская экономика проходит период адаптации к новым вызовам. Несмотря на сложившиеся условия, правительство ставит перед собой цель обеспечить дальнейшее поэтапное выполнение поставленных задач в полном объеме", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел 31 мая заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию национальных проектов.

Сейчас правительство реализует 15 нацпроектов. В 2021 году на их реализацию было предусмотрено 2,6 трлн рублей. Уровень достижения поставленных целей - 98,5%, отмечается в пресс-релизе. "К таким показателям удалось прийти, в том числе, благодаря изменению модели управления: были упрощены процедуры взаимодействия между ведомствами, активно внедрялись новые и расширялись действующие цифровые механизмы", - объяснили чиновники.

Нацпроекты - один из ключевых инструментов достижения долгосрочных целей развития, поставленных президентом, напомнили в правительстве.