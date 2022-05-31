Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Правительство России настроено на полное выполнение нацпроектов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство намерено обеспечить поэтапную реализацию национальных проектов в полном объеме в новых условиях, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Сегодня работа над нацпроектами приобретает особое значение, поскольку российская экономика проходит период адаптации к новым вызовам. Несмотря на сложившиеся условия, правительство ставит перед собой цель обеспечить дальнейшее поэтапное выполнение поставленных задач в полном объеме", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел 31 мая заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию национальных проектов.

Сейчас правительство реализует 15 нацпроектов. В 2021 году на их реализацию было предусмотрено 2,6 трлн рублей. Уровень достижения поставленных целей - 98,5%, отмечается в пресс-релизе. "К таким показателям удалось прийти, в том числе, благодаря изменению модели управления: были упрощены процедуры взаимодействия между ведомствами, активно внедрялись новые и расширялись действующие цифровые механизмы", - объяснили чиновники.

Нацпроекты - один из ключевых инструментов достижения долгосрочных целей развития, поставленных президентом, напомнили в правительстве.

Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думу внесли законопроект об отмене требования к беженцам сдавать паспорт

В Думу внесли законопроект об отмене требования к беженцам сдавать паспорт

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку валюты

В ЦБ подтвердили возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Подсанкционные компании РФ могут получить право не избирать совет директоров

Средний срок взятых россиянами ипотек в апреле достиг рекорда

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных
Военная операция на Украине

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в России за сутки выросло в 2,8 раза

Число госпитализаций с COVID-19 в России за сутки выросло в 2,8 раза