В Думу внесли законопроект об отмене требования к беженцам сдавать паспорт

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона, упрощающий процедуру получения временного убежища в России.

Соответствующая инициатива (№134035-8) во вторник размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Предлагаемая депутатом Константином Затулиным поправка предлагает снять с иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших в России временное убежище, необходимость сдавать на хранение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел документы, подтверждающие личность. Этого требует действующий закон.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас граждане, прибывшие в Россию экстренно в массовом порядке в поисках защиты, отказываются оформлять временное убежище, поскольку для этого требуется сдавать удостоверяющие личность документы, а люди не хотят сдавать свой паспорт, они надеются на скорейшее возвращение домой.

В законопроекте предлагается не сдавать паспорт на хранение в органы МВД, тем самым устраняя дополнительные препоны и проволочки с возвращением документа.

Существующая единая база уполномоченных органов даёт возможность контролировать пересечение границы временными беженцами без сдачи паспорта на хранение, отметил автор проекта закона.

Предлагаемая поправка относится только к временному убежищу как к наиболее массовому явлению в настоящее время.