В Свердловской области сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сход нескольких вагонов грузового поезда, наполненных щебнем, произошел вечером во вторник на станции "Полуночное" Свердловской железной дороги, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"На однопутном неэлектрифицированном участке "Полуночное - Ивдель" при отправлении с третьего пути грузового поезда в составе 21 вагона произошел сход семи вагонов с грузом - щебень. Три вагона перевернулись, у четырех сошли колесные пары", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов задержано не было.

"Вагоны и железнодорожный путь получили повреждения, сумма ущерба устанавливается", - отметили в пресс-службе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также транспортный прокурор.

Транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.

Пресс-служба Свердловской железной дороги в свою очередь сообщила, что был нарушен габарит соседних путей. К месту схода вагонов направлены восстановительные поезда станций "Серов" и "Верхнекондинская". Угрозы экологической безопасности нет.