Выступившие против операции на Украине депутаты исключены из фракции КПРФ ЗакСа Приморья

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Фракция КПРФ законодательного собрания Приморского края исключила из своего состава депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, ранее выступивших против специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил "Интерфаксу" второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ляшенко.

"Единогласно исключили их из фракции, на заседании эти депутаты не присутствовали. Мы их не приглашали, кворум и так был", - сказал он.

Он напомнил, что эти депутаты не являются членами КПРФ.

"Избиратели голосовали не за Васюкевича и Шульгу, избиратели голосовали, прежде всего, за кандидатов от КПРФ, за те идеи, которые партия отстаивает. Сделав такое заявление, зная, что центральный комитет КПРФ выступает против нацизма на Украине, эти товарищи просто предали тех избирателей, которые проголосовали на них", - сказал собеседник агентства.

Также объявлен выговор еще двум депутатам регионального заксобрания от КПРФ – Наталье Кочуговой и Александру Сустову.

"На заседании бюро крайкома КПРФ рассматривали Кочугову и Сустова, вынесли им по выговору за то, что они знали об этом мероприятии и не предупредили руководство. Но с учетом того, что они сделали заявление, что не поддерживают данных товарищей и не подписывали обращение, бюро ограничилось выговором", - сказал Ляшенко.

Фракция КПРФ в краевом заксобрании после исключения Васюкевича и Шульги будет включать 12 депутатов.

Депутаты Васюкевич и Шульга 27 мая на заседании регионального заксобрания выступили с обращением к главе государства c требованием прекратить спецоперацию. Они также заявили, что под этим заявлением подписались депутаты-коммунисты Александр Сустов и Наталья Кочугова. Депутатов предупредили о нарушении регламента, а затем большинством голосов лишили слова на этом заседании.

Руководитель фракции КПРФ в заксобрании, секретарь краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев заявил, что это выступление с фракцией не согласовано, а к этим депутатам будут приняты жесткие меры.

Сустов и Кочугова позже заявили, что не подписывали это обращение.