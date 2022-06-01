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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:45

В РФ запустили информсистему по ускоренному заключению соглашений о защите инвестиций

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил положение о государственной информационной системе (ГИС) "Капиталовложения", сообщила пресс-служба правительства.

"Ее запуск ускорит заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также упростит их сопровождение", - отмечают в правительстве.

"Разработка системы пройдет в несколько этапов. С 1 июня начнется опытная эксплуатация. Уже обеспечен базовый функционал для подписания соглашений о защите и поощрении капиталовложений в электронной форме. Это не только упростит их подписание, но и повысит сохранность коммерческой тайны", - говорится в сообщении.

В дальнейшем новую ГИС свяжут с основными информационными системами. На базе "Капиталовложений" будет организован мониторинг реализации соглашений, возмещение инвесторам затрат и предоставление налоговых вычетов.

"В перспективе государственная информационная система должна стать единым решением для привлечения частных капиталов в новые инвестиционные проекты, навигатором мер господдержки для бизнеса. Механизм СЗПК, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, стал доступен бизнесу осенью 2020 года. Этому инструменту отведена ключевая роль в запланированном правительством перезапуске инвестиционного цикла", - отмечают в правительстве.

Михаил Мишустин ФНС
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