Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за попытку убийства пограничника топором

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд в Республике Алтай приговорил 22-летнего жителя Кемеровской области к 15 годам колонии строгого режима за покушение на убийство военнослужащего при попытке незаконно пересечь госграницу с Казахстаном, сообщает в среду управление СКР по региону.

В ходе следствия и суда было установлено, что в ночь на 30 июня 2021 года житель поселка Шерегеш Кемеровской области, находясь на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, хотел незаконно пересечь государственную границу с Казахстаном.

Увидев на своем пути пограничника, нарушитель напал на него, чтобы завладеть оружием. Он ударил пограничника обухом топора по голове и брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а затем стал наносить удары острием топора. Пограничник смог выбить у молодого человека топор и задержал его.

Отмечается, что в результате нападения пограничник получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Подсудимый был признан виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего), п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение госграницы РФ).

Обвиняемый приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на полтора года. Он также оштрафован на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении.