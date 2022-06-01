Военные РФ обвинили США в конфронтации с Россией в Арктическом регионе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Командующий Северным флотом Александр Моисеев обвиняет США в конфронтации с РФ в Арктическом регионе, обещает ответные меры.

"Соединенные Штаты явно идут на конфронтацию с Россией, реализуя замыслы расширения альянса за счет вхождения в НАТО Финляндии и Швеции. Все это нас не может не беспокоить. Мы должны принимать адекватные меры, и нет сомнений, что они будут приняты", - заявил Моисеев журналистам в среду.

По его словам, в Арктике продолжается рост иностранного военного присутствия и количества учений США и НАТО, направленных на сдерживание России в регионе - больше чем в два раза за последние семь лет, что "оказывает значительное влияние на региональную стабильность".

"Только за период с декабря 2021 по май 2022 года в регионе проведено не менее девяти мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооруженных сил стран НАТО", - сказал Моисеев.

Он отметил, что на регулярной основе осуществляются полеты стратегической бомбардировочной авиации США над акваториями Норвежского и Гренландского морей.

"Как я уже неоднократно говорил, в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы", - подчеркнул командующий Северным флотом.

По его мнению, обвинения в адрес России в милитаризации региона используются странами НАТО для обоснования необходимости наращивания военного присутствия в Арктике.

"Именно они (США, Канада, Норвегия - ИФ) уже обладают достаточно развитой инфраструктурой, в том числе двойного - гражданского и военного назначения, продолжают ее совершенствование и строительство новых объектов. Исландия фактически уже стала плацдармом НАТО, Норвегия - становится", - отметил Моисеев.

"В свою очередь, Россия значительно уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике и действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства, соблюдая принципы добрососедства и сотрудничества в рамках международного законодательства и принимает шаги по восстановлению позиций в регионе, утраченных при распаде СССР", - сказал командующий СФ.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота находятся, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.