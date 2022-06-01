РФ реконструирует порты Тикси и Диксон и разместит там боевые корабли

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия реконструирует арктические порты Тикси и Диксон для усиления охраны Северного морского пути, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

"В рамках реализации государственной политики РФ в Арктике и выполнения поручений президента РФ по развитию Северного морского пути и побережья арктических морей предусмотрена реконструкция морских портов двойного назначения Тикси, Диксон", - сказал Моисеев на брифинге в среду.

По его словам, это "позволит силам флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности Северного морского пути".

Моисеев заявил, что модернизация этих портов позволит "на постоянной основе базировать корабли в период летней навигации, а в перспективе, с поступлением новых кораблей ледового класса – круглогодично".