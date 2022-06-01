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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Пилот погиб при крушении частного дельталета в Татарстане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Обстоятельства жесткой посадки частного легкомоторного летательного аппарата, в результате которой погиб пилот, выясняют в Татарстане, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР в среду.

По предварительным данным, утром 1 июня вблизи Елабуги (Татарстан) в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, который совершал обработку полей, погиб мужчина 1956 года рождения. Летательный аппарат полностью разрушен.

"Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В качестве основных версий происшествия рассматриваются ошибка пилотирования, отказ техники, а также неблагоприятные погодные условия.

Татарстан СКР
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