Россия нарастит группировку сил в Арктике

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Северный флот РФ планирует нарастить состав группировки береговых войск и оснастить его современным вооружением, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Планами предусмотрено наращивание боевых возможностей группировки береговых войск, предусматривающее поэтапное наращивание количественного и качественного состава, в том числе перевооружение на современные и новые образцы ВВСТ", - заявил Моисеев журналистам в среду.

По его словам, в 2022 году Северному флоту должно быть поставлено 530 единиц современного вооружения, "в результате до конца года его доля достигнет 63,5%".

"Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия", - сказал Моисеев.

Командующий отметил, что до конца года в рамках испытаний предстоит выполнить 19 испытательных стрельб.

"Не менее важной задачей является подготовка новейших атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" к межфлотскому переходу с Северного флота на Тихоокеанский", - заявил Моисеев.