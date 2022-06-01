Данные о здоровье водителей станут доступны для ГИБДД

Законопроект одобрен правительственной комиссией

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Законопроект об обмене информацией между медицинскими учреждениями и ГИБДД для своевременного отстранения от управления автомобилями одобрен комиссией по законопроектной деятельности в правительстве.

Член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил журналистам в среду, что сегодня непрофессиональные водители обязаны проходить медкомиссию раз в десять лет - по истечении срока действия прав.

Груздев добавил, что если в этот период у человека появляются какие-то медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, информация об этом не поступает своевременно в ГИБДД; в итоге водители, как правило, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских прав.

Он привел данные о том, что в течение пяти последних лет подразделениями Госавтоинспекции на основании судебных решений о прекращении права на управление транспортным средством было аннулировано более 105,4 тысячи водительских удостоверений. Речь о ситуациях, когда у людей выявлялись такие болезни, как алкоголизм и наркомания, однако правоохранительным органам приходилось самостоятельно выявлять подобных граждан, пояснил Груздев.

"Теперь такая информация будет в автоматическом режиме поступать в ГИБДД из медучреждений, что ускорит принятие решений об аннулировании водительских прав у граждан, имеющих противопоказания по здоровью. В том числе - у больных наркоманией и алкоголизмом", - сказал глава правления АЮР.