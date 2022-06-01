Женщина утонула в Смоленске, тренируясь в бассейне задерживать дыхание под водой

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Смоленске устанавливают обстоятельства гибели 37-летней местной жительницы во время тренировки в бассейне, сообщает в среду управление СКР по региону.

"Причиной ее смерти явилась механическая асфиксия в результате попадания воды в дыхательные пути", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что погибшая регулярно посещала бассейн и самостоятельно выполняла упражнения по задержке дыхания под водой.

Ведется доследственная проверка.