ВС отказал экс-собственнику "Открытия" в отмене ареста имущества на 157 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшему собственнику группы "Открытие" Вадиму Беляеву в отмене ареста имущества в пределах суммы 156,6 млрд рублей, следует из картотеки суда.

"Судебными инстанциями верно отмечено, что принятые обеспечительные меры сохраняют баланс прав и интересов, поскольку связаны исключительно с предметом спора, направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами. Применение обеспечительных мер не влечет для ответчика неблагоприятных последствий, не возлагает дополнительных расходов, не препятствует в осуществлении правомочий владения и пользования принадлежащим имуществом", - говорится в определении ВС РФ, размещенном на сайте.

Арбитражный суд Москвы 31 августа 2021 года удовлетворил заявление банка "Траст" о принятии мер обеспечения в рамках иска банка к Беляеву на 156,6 млрд рублей.

Суд тогда арестовал денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие Беляеву, и находящиеся у него или других лиц, в пределах 156,6 млрд рублей. Апелляция 8 декабря оставила решение в силе. Кассация 17 февраля 2022 года подтвердила законность мер.

Арбитражный суд Москвы отложил на 8 июля заседание по самому иску.

На заседании 22 декабря 2021 года Беляев заявил ряд ходатайств, в частности, "об истребовании доказательств, о привлечении третьих лиц, о коллегиальном рассмотрении дела, возражения относительно перехода из предварительного судебного заседания к судебному разбирательству".

"Траст", в свою очередь, высказал возражения относительно ходатайства о коллегиальном рассмотрении дела и представил дополнительные документы.

Банк "ФК Открытие", выступающий третьим лицом по делу, также представил в материалы дела ряд документов.

Суд 8 ноября 2021 года привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, АО "Открытие брокер" (Москва).

Суд тогда отказал Беляеву в оставлении иска без рассмотрения и в привлечении к участию в деле в качестве соответчика банка "ФК Открытие".

Третьими лицами по иску, кроме банка "Открытие", выступают ЦБ РФ и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Иск поступил в суд 13 августа 2021 года. 17 августа суд принял его к производству.

Этот иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах РФ, говорилось в сообщении "Траста".

Беляев также является одним из ответчиков по иску ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "Открытие" 289,5 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2020 года удовлетворил этот иск, вышестоящие инстанции оставили решение в силе.