В Магадане завели уголовные дела после проверки стройки спорткомплекса "Президентский"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уголовные дела по факту мошенничества и злоупотребления полномочиями при строительстве спорткомплекса "Президентский" возбуждены в Магадане по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщило надзорное ведомство региона.

Прокуратура Магаданской области и УФСБ России по региону проверили соблюдения ООО "КБК Соцстрой" законодательства при исполнении госконтракта на выполнение работ по строительству внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский".

Установлено, что для выполнения строительных работ закуплены более дешевые материалы, не соответствующие проектной документации. Однако подрядчик и дирекция единого заказчика регионального министерства строительства, ЖКХ и энергетики подписали акты выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями. В результате противоправных действий за фактически не оказанные услуги строительной компании выплачено около 80 млн рублей.

Полиция по материалам прокурорской проверки возбудила уголовные дела по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что на строительство спорткомплекса "Президентский" из федерального бюджета выделено 3,4 млрд рублей. В новом спорткомплексе одновременно смогут заниматься до 300 спортсменов, арены рассчитаны на 840 зрителей.

В "Президентском" предусмотрен универсальный зал для проведения игр, ледовая арена, бассейн. Также в спорткомплексе запланирован тренажерный зал, зал для бокса и единоборств, занятий настольным теннисом и другими видами спорта.