Грузовик въехал в будку дежурного по железнодорожному переезду в Прикамье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Пермском крае пять человек получили травмы после того, как грузовик врезался в будку дежурного по железнодорожному переезду и будка загорелась, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

ДТП случилось на перегоне Чусовская - Антабары Свердловской железной дороги вечером 1 июня. По предварительным данным, грузовик после столкновения с легковой машиной въехал в помещение поста дежурного по переезду и разрушил его. Начался пожар.

По данным Свердловской железной дороги, после столкновения с будкой грузовик выехал на пути, задел вагон с углем, и тот сошел с рельсов.

Из пятерых пострадавших двое были доставлены в больницу.

Из-за аварии, по данным прокуратуры, был задержан один грузовой состав. В РЖД сообщают о задержки и пассажирского поезда №6164 Губаха-Чусовская, его пассажиров обещали довезти до места автотранспортом.

Горящую будку потушили сотрудники МЧС. Также проводились работы по восстановлению путей.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку случившегося.