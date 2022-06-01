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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

Грузовик въехал в будку дежурного по железнодорожному переезду в Прикамье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Пермском крае пять человек получили травмы после того, как грузовик врезался в будку дежурного по железнодорожному переезду и будка загорелась, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

ДТП случилось на перегоне Чусовская - Антабары Свердловской железной дороги вечером 1 июня. По предварительным данным, грузовик после столкновения с легковой машиной въехал в помещение поста дежурного по переезду и разрушил его. Начался пожар.

По данным Свердловской железной дороги, после столкновения с будкой грузовик выехал на пути, задел вагон с углем, и тот сошел с рельсов.

Из пятерых пострадавших двое были доставлены в больницу.

Из-за аварии, по данным прокуратуры, был задержан один грузовой состав. В РЖД сообщают о задержки и пассажирского поезда №6164 Губаха-Чусовская, его пассажиров обещали довезти до места автотранспортом.

Горящую будку потушили сотрудники МЧС. Также проводились работы по восстановлению путей.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку случившегося.

Пермский край РЖД Свердловская железная дорога МЧС Транспортная прокуратура
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