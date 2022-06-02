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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

В Набережных Челнах задержан подозреваемый в стрельбе по окнам театра

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах задержан подозреваемый в стрельбе по окнам драматического театра, сообщила прокуратура Татарстана.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 167 УК). Следствие выясняет обстоятельства случившегося и оценивает причиненный ущерб.

По предварительным данным, окна театра были разбиты при стрельбе в ночь на 1 июня. В стрельбе заподозрили горожанина 2000 года рождения. Он был задержан в тот же день.

Татарстан Набережные Челны
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