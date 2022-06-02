Первоуральские спасатели освободили запутавшегося в ветках павлина

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Первоуральске сотрудники 47-й пожарно-спасательной части вызволили павлина, который сбежал от хозяйки и не мог сам спуститься с дерева, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

Павлин принадлежит жительнице частного сектора. Он убежал с участка. Хозяйка обнаружила его на дереве на территории детского сада "Филиппок". Когда стало понятно, что павлин сам выбраться из веток не сможет, она вызвала спасателей.

Пожарные сняли павлина с дерева за несколько минут и передали хозяйке, отметили в МЧС.