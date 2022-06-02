Полномочия МВД по хранению изъятого оружия могут ограничить

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила поправки к законопроекту Росгвардии, который предполагает разграничение полномочий по приему и хранению оружия, а также боеприпасов между Росгвардией и МВД. Об этом пишет газета "Ведомости".

Как отмечается, ФСБ и Минфин законопроект согласовали. Представитель МВД инициативу не поддержал: по его мнению, поправки предусматривают возможность возврата изъятого оружия собственнику органами внутренних дел, а это новые обязанности для полиции, пишет издание.

С 1 января 2018 года Росгвардия может принимать изъятое или сданное оружие от органов МВД. Однако действующий закон не уточняет сроки, в течение которых органы внутренних дел могут хранить оружие и боеприпасы.

В доработанном законопроекте Росгвардии говорится, что у МВД остается полномочие принимать и временно хранить оружие – изъятое, добровольно сданное или найденное – но, как отмечается, органы МВД смогут хранить изъятое оружие и патроны всего четыре месяца, после чего должны будут передать их Росгвардии для утилизации. В пояснительной записке отмечается, что сама Росгвардия не может принимать и хранить оружие, поскольку у нее нет, в отличие от МВД, подразделений и оборудованных помещений для хранения изъятого оружия.

На создание сети районных подразделений для приема у граждан оружия и его хранения пришлось бы выделять дополнительное финансирование, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн считает, что конкретный срок для уничтожения оружия введен потому, что у МВД скопилось много невостребованного оружия и часть помещений для хранения заполнены. "В свое время все полномочия, связанные с оборотом оружия, перешли к Росгвардии. Предполагалось, что их подразделения могут появиться везде, но сегодня мы понимаем, что это труднореализуемая норма", – сказал Хинштейн. По его словам, проблема актуальна для крупных регионов Сибири или Дальнего Востока – трудно поехать сдавать оружие за сотни километров, а отделы внутренних дел есть везде.

Адвокат Муслим Шейхов полагает, что это "попытка упорядочить работу между двумя ведомствами". По его словам, бывают ситуации, когда лицензионно-разрешительные отделы находятся физически в Росгвардии, а оружейки с сейфами для хранения оружия юридически находятся в МВД.