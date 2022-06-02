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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Симферополе задержали катавшихся по городу на матрасе блогеров

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Симферополе сотрудники ГИБДД заметили видеозапись, на которой Lada Priora возила по центральным улицам города прикрепленный к кузову матрас, на котором лежал человек. Участников записи выявили и привлекли к отвтственности, сообщили в управлении МВД по Крыму.

Кроме человека на матрасе, водитель автомобиля вез в багажнике двоих друзей. Участники акции возили с собой плакат с адресом своего паблика в социальной сети.

Полицейским они объяснили, что акцией хотели привлечь внимание подписчиков.

В ГИБДД сочли, что водитель Lada подверг опасности своих пассажиров, создавал помехи другим участникам дорожного движения, а также нарушил общественный порядок. Его привлекли к административной ответственности по статьям о перевозке пассажиров вне кабины (ч.2 ст. 12.23 КоАП), отсутствии страхового полиса (ч.2 ст.12.37 КоАП) и за непристегнутые ремни у него и его пассажиров (ст. 12.6 КоАП).

Кроме того, на всех четверых участников акции составили протоколы о нарушении порядка проведения уличного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП).

Блогер, катавшийся на матрасе, оказался несовершеннолетним. Его протокол передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Совершеннолетним участникам, а также родителям несовершеннолетнего "блогера" грозит наложение административного штрафа в размере до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов, отметили в МВД.

Симферополль МВД ГИБДД Крым
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