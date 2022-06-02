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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Патрушев отметил важность усиления роли государства и отпора зарубежным спецслужбам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет безопасности РФ принял меры противодействия иностранным спецслужбам, провоцирующим в России "цветную революцию", заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Были приняты решения, связанные с противодействием подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и подконтрольных им неправительственных организаций, стремящихся реализовать в России сценарии "цветных революций", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" к 30-летию создания Совбеза РФ.

По его словам, благодаря координирующей роли СБ РФ возросла эффективность работы органов госвласти по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, борьбе с оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также по нейтрализации угроз в миграционной сфере.

"Удалось не допустить осложнения криминогенной обстановки в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране", - заявил Патрушев.

Среди приоритетов Совета безопасности он назвал укрепление конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

"Для этого реализуются меры, направленные на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и защиты прав собственности", - сказал секретарь Совбеза.

Николай Патрушев Совбез РФ
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