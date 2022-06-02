В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-сотрудников до 1%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ставка по льготной ипотеке для IT-сотрудников может быть снижена до 1%, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин на конференции ЦИПР-2022.

"Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%", - сказал Паршин о размере ставки.

По его словам, банки уже начали предварительный прием заявок. "У нас там огромная очередь. Неделю назад было 1,5 тысячи заявок предварительно в банки поданные на кредиты, сейчас уже в разы больше", - сказал Паршин.

Ранее в четверг Минцифры опубликовало список банков-участников программы льготной ипотеки для сотрудников IT -компаний. В него вошли 49 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Газпромбанк, и три региональных оператора – из Удмуртии, Кемерово, Екатеринбурга.

Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит около 240 млрд рублей, мерой поддержки могут воспользоваться сотрудники почти 9 тысяч организаций. При этом регионы могут снижать ставку за счет привлечения собственного бюджета. Отдельные области, например, Калужская, уже выразили готовность понизить ставку до 2%.