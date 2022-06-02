Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Около 30% предприятий Петербурга столкнулись с трудностями из-за западных санкций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Порядка 30% предприятий Петербурга испытывают трудности из-за западных санкций, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в ходе выездного заседания совета Санкт-петербургской торгово-промышленной палаты в четверг.

"Могу сказать, что где-то порядка 70% предприятий (города - ИФ) крепко стоят на ногах и, наоборот, заявляют, что они будут стараться развиваться и наращивать производство. 30% сталкиваются с определенными трудностями. Основные связаны с нарушением логистики и поставок. И для некоторых предприятий эти проблемы являются критическими. И вы видите, что определенные предприятия даже переходят в простой из-за нехватки комплектующих. В этом направлении мы стараемся помогать, искать, где можно внутри страны найти необходимые компоненты", - сказал Корабельников.

Ранее крупные иностранные компании, работавшие в Петербурге, объявили об уходе с российского рынка или приостановке производства в условиях санкций из-за спецоперации России на Украине. Так, в простой ушли заводы японских автопроизводителей Toyota и Nissan, южнокорейской компании Hyundai.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яблоко" подтвердило отъезд Явлинского за рубеж

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

В Кремле заявили, что Россия не собирается продавать нефть себе в убыток

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Суд отказался отсрочить решение о ликвидации центра "Мемориал"

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });