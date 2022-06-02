Около 30% предприятий Петербурга столкнулись с трудностями из-за западных санкций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Порядка 30% предприятий Петербурга испытывают трудности из-за западных санкций, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в ходе выездного заседания совета Санкт-петербургской торгово-промышленной палаты в четверг.

"Могу сказать, что где-то порядка 70% предприятий (города - ИФ) крепко стоят на ногах и, наоборот, заявляют, что они будут стараться развиваться и наращивать производство. 30% сталкиваются с определенными трудностями. Основные связаны с нарушением логистики и поставок. И для некоторых предприятий эти проблемы являются критическими. И вы видите, что определенные предприятия даже переходят в простой из-за нехватки комплектующих. В этом направлении мы стараемся помогать, искать, где можно внутри страны найти необходимые компоненты", - сказал Корабельников.

Ранее крупные иностранные компании, работавшие в Петербурге, объявили об уходе с российского рынка или приостановке производства в условиях санкций из-за спецоперации России на Украине. Так, в простой ушли заводы японских автопроизводителей Toyota и Nissan, южнокорейской компании Hyundai.