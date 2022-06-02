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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Двух людей унесло течением в результате падения машины в реку в Дагестане

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль упал в реку в Рутульском районе Дагестана, двух человек унесло рекой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло напротив села Киче. Легковой автомобиль упал в реку. Двоих молодых людей унесло рекой. Еще один человек выжил. Он получил различные травмы", - сказал собеседник агентства.

Поиски пропавших ведут десятки человек из числа местных жителей, а также сотрудники МВД и МЧС.

"Интерфакс" не располагает подтверждением данной информации из официальных источников.

Дагестан
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