В медучреждения после ДТП с автобусом в Химках доставлены 13 человек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Все пострадавшие в результате аварии с участием автобуса в Химках, доставленные в медучреждения Подмосковья, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в областном Минздраве.

"В результате ДТП в Химках в медицинские организации, подведомственные Минздраву Московской области, было доставлено 13 человек. Все - в состоянии средней степени тяжести. Проводится необходимая диагностика", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ещё три человека осмотрены врачами на месте, от госпитализации они отказались.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта в подмосковных Химках.

"Сегодня на 22 километре Ленинградского шоссе водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, водителю стало плохо и он потерял сознание", - сообщили в пресс-службе московского главка ГИБДД в четверг.

Ведомство отмечало, что в результате происшествия пострадали 10 пассажиров, они госпитализированы в медучреждения. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек.

Находившиеся на остановке люди не пострадали.