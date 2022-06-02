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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве ночью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в ночь с четверга на пятницу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 00 часов до 10 часов 03 июня местами по г. Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Росгидромет
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