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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Путин проведет переговоры с руководством Африканского союза

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Сочи в пятницу, 3 июня состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом, в которых также примет участие председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат, сообщила пресс-служба Кремля.

Планируется обсудить вопросы взаимодействия России с Африканским союзом, включая расширение политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.

Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальной международной повестке дня и вопросам развития российско-сенегальских отношений.

Владимир Путин
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