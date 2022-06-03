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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС
Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" в пятницу утром стартует с космодрома Байконур.

Старт запланирован в 12:32 мск с площадки 31 космодрома Байконур. Программа полета корабля предусматривает двухвитковую схему автономного сближения с Международной космической станцией (МКС).

Корабль должен пристыковаться к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС в 16:02 мск.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите примерно 256 суток.

Сообщалось, что корабль должен доставить на МКС 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы "Родник", 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.

Союз-2.1а
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