Футбольные ворота насмерть придавили подростка в Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, которого придавили упавшие футбольные ворота, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении.

По предварительным данным, 2 июня на стадионе спорткомплекса в селе Улыбино Искитимского района 14-летний школьник вместе с приятелями играл в футбол. После окончания игры подросток выполнял гимнастические упражнения на незакрепленных игровых воротах, которые перевернулись и упали на него. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия.

В рамках расследования следователями назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что при аналогичных обстоятельствах пострадал подросток в Красноярске. По версии следствия, пострадавший мальчик стоял на воротах. Предположительно, подросток повис на металлической перекладине ворот для мини-футбола и гандбола, которые в нарушение требований не были надлежащим образом закреплены и упали на него. В настоящее время подросток находится в реанимационном отделении больницы, состояние его здоровья оценивается как крайне тяжелое.