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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Посол РФ Антонов заявил, что попытки США заблокировать долговые платежи РФ подорвут доверие к США

Посол РФ Антонов заявил, что попытки США заблокировать долговые платежи РФ подорвут доверие к США
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя для СМИ введение американскими властями очередного пакета антироссийских санкций, отметил, что попытки Вашингтона заблокировать для РФ возможность осуществлять долговые платежи подорвут в глазах серьезных инвесторов доверие к самим США.

"Понимаем, что сама мысль о способности российской экономики противостоять внешнему давлению вызывает у Вашингтона "аллергию". Даже под "шквалом" ограничений и запретов мы готовы в срок обслуживать собственные долговые обязательства. Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США", - подчеркнул Антонов в своем комментарии, опубликованном в социальной сети.

Он также выразил убежденность, что "порочная ограничительная практика будет только усугублять состояние дел в мире", "приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности".

"Экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер", - отметил Антонов.

Анатолий Антонов
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