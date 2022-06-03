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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В России гражданин Узбекистана осужден на 8 лет после запрета ЕСПЧ выдать его на родину

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Военный суд в России приговорил к восьми годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана Жавохира Эшонкулова по обвинению в финансировании деятельности ИГ ("Исламское государство, запрещено в России за терроризм"), сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подсудимый признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК. Приговор вступил в законную силу.

В ФСБ напомнили, что Эшонкулова в России задержали в 2021 году, и тогда выяснилось, что с 2013 года он находился в Узбекистане в розыске по обвинению в вербовке и переправке боевиков в лагеря террористов на территории Афганистана и Пакистана.

"При этом попытки российской стороны экстрадировать его на родину были заблокированы Европейским судом по правам человека при содействии правозащитных структур, имеющих статус иностранных агентов, - заявили в ФСБ. - Тем самым, Эшонкулов получил возможность находиться в России и продолжать противоправную деятельность еще несколько лет".

ФСБ ЕСПЧ Узбекистан Жавохир Эшонкулов ИГ Пакистан Афганистан
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