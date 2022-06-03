Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Ребенка унесло течением реки в Коми

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту исчезновения восьмилетнего ребенка на реке Луза в Прилузском районе Коми. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел накануне вблизи деревни Загарье села Объячево.

Как сообщается, два брата – одному 11 лет, другому 8 лет – без присмотра взрослых зашли в воду "в несанкционированном месте" на реке Луза. Их сразу понесло течением. 11-летний мальчик смог зацепиться за корягу и спастись, местонахождение 8-летнего мальчика устанавливается.

На месте происшествия проводятся поисковые мероприятия.

Коми
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

В МЧС РФ сообщили о локализации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"

Суд в Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку

Минфин предложил на два года освободить физлиц от НДФЛ при продаже золота в слитках

Минфин предложил на два года освободить физлиц от НДФЛ при продаже золота в слитках

Первое после начала спецоперации грузовое судно прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону

Посол РФ Антонов заявил, что попытки США заблокировать долговые платежи РФ подорвут доверие к США

Посол РФ Антонов заявил, что попытки США заблокировать долговые платежи РФ подорвут доверие к США

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Медведев предупредил, что отказ договариваться с РФ грозит Украине утратой суверенитета

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });