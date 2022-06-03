Ребенка унесло течением реки в Коми

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту исчезновения восьмилетнего ребенка на реке Луза в Прилузском районе Коми. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел накануне вблизи деревни Загарье села Объячево.

Как сообщается, два брата – одному 11 лет, другому 8 лет – без присмотра взрослых зашли в воду "в несанкционированном месте" на реке Луза. Их сразу понесло течением. 11-летний мальчик смог зацепиться за корягу и спастись, местонахождение 8-летнего мальчика устанавливается.

На месте происшествия проводятся поисковые мероприятия.