Экс-замглавы Минсельхоза Якутии будут судить за взяточничество и злоупотребления

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства Якутии, который обвиняется в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый знал о недостоверных сведениях насчет объемов заготавливаемого молока, которые предоставлял местный сельскохозяйственный кооператив. В 2018-2020 годах он выделил этому кооперативу из бюджета республики завышенную субсидию на сумму более 45 млн рублей. За это замминистра систематически получал взятки, общая сумма которых составила более 1 млн рублей.

"Кроме того, обвиняемый, зная о предстоящем выделении грантов на развитие материально-технической базы, получил от руководителя одного из обществ взятку в размере 1,4 млн рублей за содействие в заключении договора", - говорится в сообщении.

Дело, возбужденное по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела, возбужденные в отношении руководителей коммерческих организаций по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки), находятся на стадии расследования и на контроле прокуратуры.