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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Директора лицея оштрафовали за избиение ученика одноклассниками

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Оренбурге мировой судья Центрального района назначил административный штраф директору лицея №1, где одного ученика третьего класса не раз избивали одноклассники, сообщила пресс-служба суда.

Нарушение выявила прокуратура. По мнению суда, ребенка били "из-за ослабления контроля и внимания со стороны классного руководителя, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства школы за действиями педагогического коллектива".

Директор лицея оштрафована за нарушение прав учащихся, предусмотренных законодательством.

Оренбург Центральный суд
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