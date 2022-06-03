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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Дагестане нашли тела двух мужчин, унесенных в автомобиле рекой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС завершили поисковые работы в Рутульском районе Дагестана, где накануне река унесла автомобиль с двумя мужчинами.

"Сначала нашли тело мужчины 1995 года рождения. Затем обнаружили тело второго 1997 года рождения", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным МЧС, в поисках принимали участие порядка 200 человек из числа местных жителей, сотрудников МЧС и полиции.

2 июня примерно в 18:00 в Рутульском районе Дагестана близ села Киче автомобиль упал в реку. В нем ехали водитель и два пассажира. 30-летнему мужчине удалось выбраться, его с травмами госпитализировали, водителя и другого пассажира унесло рекой вместе с автомобилем. Из-за темного времени суток поиски накануне были приостановлены и возобновлены с утра пятницы.

МЧС Дагестан
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