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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Рязани сук дерева убил женщину во время грозы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту смерти во время грозы женщины. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в пятницу женщина 1989 года рождения шла по тротуару вдоль забора одного из детских дошкольных учреждений Рязани.

"От резкого порыва ветра один из сучьев дерева сломался и упал на потерпевшую. От полученной травмы женщина скончалась до приезда сотрудников скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Рязань
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