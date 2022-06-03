Адвокатам из недружественных стран не разрешат работать в России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минюст России добавил в порядок регистрации в РФ адвокатов положение, запрещающее регистрировать адвокатов из недружественных стран.

Приказ о внесении изменений в предыдущий приказ ведомства размещен в пятницу на портале правовой информации.

"Пункт 43 (основание для уведомления об отказе в регистрации адвоката - ИФ) дополнить абзацем следующего содержания: "Основание для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный правительством РФ...", - говорится в документе.

Кроме этого, согласно поправкам, в пункт 149 (аннулирование регистрации адвоката) добавлено соответствующее основание - "наличие в реестре записи об адвокате иностранного государства, включенного в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия".