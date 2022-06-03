Казачьи ЧОПы могут стать единственными поставщиками охранных услуг соцобъектов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Частные охранные предприятия, учрежденные войсковыми казачьими обществами, могут стать единственными поставщиками при закупках охранных услуг для объектов социальной собственности. Соответствующие поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) внесены на рассмотрение Госдумы РФ Заксобранием Краснодарского края.

"В связи с социально-экономической обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, а также возросшими рисками террористических атак на объекты общеобразовательных учреждений в различных регионах страны объекты социальной сферы в первую очередь нуждаются в качественном обеспечении безопасности, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Так как казачьи охранные организации, учрежденные войсковыми казачьими обществами, являются наиболее профессионально подготовленными организациями среди частных охранных организаций, принятие указанного федерального закона позволит обеспечить закупку услуг по охране объектов социальной сферы у единственного поставщика подобных услуг - частных охранных организаций, учрежденных войсковыми казачьими обществами".

Сам законопроект предусматривает дополнение статьи 44-ФЗ о закупках у единственных поставщиков новым положением, согласно которому к закупкам у едпоставщика будут относиться закупки на оказание услуг по охране объектов социальной сферы частными охранными организациями, учрежденными войсковыми казачьими обществами.