В РАН обеспокоены планами "Роскосмоса" включить отключенный Германией телескоп eROSITA

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российская академия наук обсудит с "Роскосмосом" судьбу немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российской обсерватории "Спектр-РГ", ученые обеспокоены что планы госкорпорации по самостоятельному использованию телескопа ему повредят. Об этом сообщил "Интерфаксу" президент академии Александр Сергеев.

"Наше управление eROSITA – это дело непростое и в каком-то смысле даже рискованное. Потому что не мы этот прибор создавали и не мы его эксплуатировали. Эта техника очень серьезная, уникальная, и у наших ученых есть опасения, сумеем ли мы в принципе правильно управлять? Коллеги выражают обеспокоенность в связи с тем, не испортим ли мы этим прибор", - сказал сказал Сергеев.

Он также сообщил, что за его подписью было послано письмо гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, объясняющее позицию академии.

Кроме этого, в июне планируется обсудить ситуацию с телескопом на Совете РАН по космосу. "Обсудим на совете по космосу эту ситуацию. Пригласим обязательно наших коллег из научно-технического совета "Роскосмоса", - добавил глава РАН.

4 июня Рогозин заявил, что дал указание восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ. "Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ"", - заявил он.

2 июня глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация изучает возможность самостоятельного включения телескопа из-за того, что "российские специалисты настаивают на продолжении его работы".

Позднее академик Рашид Сюняев, научный руководитель проекта обсерватории "Спектр-РГ" сообщил "Интерфаксу", что возобновление работы немецкого телескопа eROSITA возможно только при согласовании с немецкой стороной, несогласованные действия могут привести к поломке прибора. По словам Сюняева, "односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми".

26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии – построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.