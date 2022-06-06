Мировой суд оштрафовал "Радио Свобода" на 20 млн рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве оштрафовал "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) на 20 млн рублей за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы, постановлениями мирового судьи участка №423 Тверского района от 6 мая "Радио Свобода" назначены штрафы на общую сумму в 20 млн руб.

Издание признано виновным в 20 случаях доступа к подлежащему удалению контенту (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). За каждое из правонарушений "Радио Свобода" получило штраф в 1 млн руб., уточнили в суде.

За аналогичные правонарушения, а также за неудаление контента, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности (часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ) в апреле и мае тем же судом "Радио Свобода" было оштрафовано на 55,8 млн руб.

Таким образом, с начала года мировой суд оштрафовал "Радио Свобода" уже на 75,8 млн руб.

"Радио Свобода" было привлечено к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

Роскомнадзор 4 марта 2022 года сообщил, что ряд ресурсов иностранных СМИ, а также их проектов заблокированы в РФ за распространение фейков о происходящем на территории Украины. В числе заблокированных оказался и сайт "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

С 2021 года в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) и его гендиректора Роскомнадзором были составлены более 800 протоколов за нарушения требования о маркировке СМИ-иноагентами своих материалов. Судом вынесены решения о штрафах на общую сумму почти 230 млн рублей за отсутствие маркировки "иноагент" у проектов медиакорпорации, часть из которых уже вступили в законную силу.