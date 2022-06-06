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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

"Ростелеком" начал расследование утечки внутренних аккаунтов сотрудников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" проводит расследование в связи с информацией об утечке внутренних аккаунтов сотрудников компании и проверяет причастность к ней бывшего сотрудника, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Ранее в понедельник в одном из телеграм-каналов, посвященных тематике утечки данных, опубликовали информацию о появлении в открытом доступе таблицы внутренних аккаунтов "Ростелекома". По приведенным в канале данным, в таблице 109,3 тыс. строк, содержащих ФИО, адреса электронной почты (все на домене rt.ru и его поддоменах), должность, телефон (служебный и мобильный), логин, домен и другие данные.

"Нам известно об информации, появившейся в телеграм-каналах. Проверяем на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".

Там заверили, что речи о внешнем проникновении в системы компании не идёт.

Ростелеком
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